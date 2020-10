Autocertificazione | il modulo per spostarsi in Lombardia | Lazio e Campania durante il coprifuoco

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna ilper l’(scaricabile qui) che ha fatto compagnia agli italianiil lockdown. Per ora servirà ai cittadini perindalle 23 alle 5 di notte e in. Stessa cosa nel, dove però ilscatta un’ora dopo, a mezzanotte. Il governatore lombardoAttilio Fontana ha firmato, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, l’ordinanza che consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni d’urgenza, prevedendo in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Una strada seguita anche da Zingaretti, mentre Vincenzo De Luca inha scelto una linea ancora più ...

Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - rtl1025 : ?? Col #coprifuoco dalle 24 alle 5 nel #Lazio da venerdi' prossimo tornerà l'#autocertificazione. Gli spostamenti i… - Salvato95551627 : RT @napolista: Repubblica: #Campania, per spostarsi tra le #province basterà un’autocertificazione Non occorre il modulo precompilato, come… - infoitinterno : Autocertificazione Covid, il nuovo modulo da scaricare – FOTO - infoitinterno : Autocertificazione covid Lombardia: modulo da scaricare Ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione modulo

Scienza e Tecnologia - Gli spostamenti in orario notturno saranno consentiti solo per motivi urgenti o di lavoro e dovranno essere comprovati tramite un modulo di autocertificazione che sarà a ...Da questa sera, come not, è obbligatoria l’autocertificazione per spostarsi in Lombardia ... Mentre di seguito potete scaricare il modulo in pdf da stampare e da esibire in caso di controlli delle ...