ATP Colonia II, Sinner avanza senza problemi ai quarti di finale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jannik Sinner: Photo credits: Clive Brunskill/Getty Images Jannik Sinner si sbarazza in due set (6-3, 6-1) di Pierre-Hugues Herbert e avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Colonia II. Il giovane talento azzurro continua così il suo processo di maturazione nella giusta maniera, con una vittoria netta e senza molte difficoltà. Sinner falloso nel primo set ma spietato nel secondo Primi game contraddistinti da cinque break su sette, con entrambi i giocatori che hanno commesso molti errori e hanno avuto poca incidenza con la prima di servizio. Quindi Sinner nell'ottavo gioco è riuscito a tenere il servizio per appena la seconda volta nel set, grazie anche agli errori commessi da Herbert.

