Arthur Chatto | il nipote della principessa Margaret | ora fa il personal trainer

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Arthur Chatto, il nipote della principessa Margaret, è diventato personal trainer. Il ventunenne, che sebbene non abbia alcun titolo è attualmente al 26esimo posto nell’ordine di successione al trono d’Inghilterra, ha appena iniziato a lavorare presso la palestra BoundFitness di Edimburgo, Scozia, dove attualmente si trova per conseguire una laurea in Geografia.

Ultime Notizie dalla rete : Arthur Chatto

cosmopolitan.com

La principessa, che dal marito aspetta il primo figlio, ha festeggiato il secondo anniversario di nozze condividendo immagini mai viste delle nozze ma anche scatti più informali - come la vacanza sull ...Per la coppia, che andò a nozze nel castello di Windsor il 12 ottobre 2018, questo è un anniversario speciale: il primo in attesa di un figlio (maschio, scommettono in molti) che sta monopolizzando l' ...