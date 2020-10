Alerion Clean Power acquista diritti per impianto eolico a Cerignola

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha acquisito il 100% del capitale sociale di Naonis Wind, società titolare dell’autorizzazione per la costruzionedi unsito nel comune di(Puglia). L‘, di cui si prevede l’avvio della costruzione entro la prima metà del 2021, ha una potenza complessiva pari a 12,6 MW ed una produzione annuale prevista pari a circa 26 GWh all’anno. Il corrispettivo per l’acquisizione della partecipazione è pari a circa 1 milione di euro, finanziati interamente con risorse proprie, di cui l’80% pagato in data odierna e la restante parte entro 5 giorni dalla messa in esercizio dell’. A seguito di questa acquisizione, la potenza ...