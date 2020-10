A Mattino 5 l’avvocato di Elisabetta Gregoraci | “Troppa gente in tv a parlare di Elisabetta | vigliacchi”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 ottobre 2020) In questi giorni in tutti i programmi Mediaset che si occupano del Grande Fratello VIP 5 si è parlato delle relazioni vere o presunte tali di. E in una puntata di5, Arianna David, che ha detto di conoscere bene, ha raccontato che la ex moglie di Briatore ha un fidanzato fuori dalla casa. Non ha fatto in modo diretto il suo nome ma ha fatto capire che potesse essere realmente Stefano Coletti. Parole quelle della David, che hanno scatenato la reazione della sorella die della sua migliore amica, l’avvocato Micaela Ottomani che oggi è intervenuta in diretta a5 per replicare alle parole della ex miss Italia. La sorella della ...