Vincenzo Spadafora: “Si rischia di più di prendere il virus al ristorante che in palestra” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dai controlli dei Nas emerge un rispetto rigoroso ovunque. Lo stesso Cts ci ha detto che non ci sono evidenze scientifiche su focolai e contagi nati da palestre e piscine e ritengo più rischioso mangiare al ristorante in 6, senza mascherine, piuttosto che allenarsi in una sala pesi”. Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora nel corso di un’intervista a Il Mattino nella quale ha ribadito ancora una volta che si batterà per mantenere aperte le palestre e le piscine, almeno fino a quando non saranno chiuse anche altre attività commerciali con un comprovato rischio di contagio più alto. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dai controlli dei Nas emerge un rispetto rigoroso ovunque. Lo stesso Cts ci ha detto che non ci sono evidenze scientifiche su focolai e contagi nati da palestre e piscine e ritengo più rischioso mangiare alin 6, senza mascherine, piuttosto che allenarsi in una sala pesi”. Lo ha detto il ministro dello sportnel corso di un’intervista a Il Mattino nella quale ha ribadito ancora una volta che si batterà per mantenere aperte le palestre e le piscine, almeno fino a quando non saranno chiuse anche altre attività commerciali con un comprovato rischio di contagio più alto.

sportli26181512 : #Governance #Notizie «CR7? Bello facesse un video pro mascherine e Immuni»: In un’intervista rilasciata a Il Mattin… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Spadafora rilancia: «Piano B per evitare il default»: Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadaf… - ilnapolionline : Vincenzo Spadafora a Il Mattino: «Il calcio prepari il piano B per non finire in default» - - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: 'Non so se si arriverà fino in fondo al campionato' di Serie A 'perché effettivamente questo è un anno particolare. No… - TizianoPesce : -