‘Uomini e Donne’ | Giulia De Lellis ufficializza la sua nuova relazione e parte un botta e risposta al vetriolo tra sua sorella Veronica e un amico di Andrea Damante!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) I fan dei Damellis questa volta sembrano doversi mettere davvero l’anima in pace: la rottura traDeDamante è sempre più definitiva e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha già voltato pagina.non ha, infatti, alcuna intenzione di nascondersi e su domanda di alcuni follower non ha negato il flirt con Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una nota famiglia di imprenditori nonchédel suo ex,Damante. L’ex tronista non sembra aver preso bene la notizia e mentre si sta apprestando ad eliminare dal suo profilo Instagram tutte le foto con la sua ex, i suoi amici non perdono occasione per difenderlo. Uno su tutti Nicola, uno dei più cari amici del deejay, che tramite il suo profilo Instagram ha ...