Ufficiale: Verona, rinnovo fino al 2022 per Empereur (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Hellas Verona ha annunciato il rinnovo fino al 2022 di Alan Empereur. Questo il comunicato del club veneto: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Alan Empereur, 26enne difensore protagonista – al pari di tutta la squadra gialloblu – di un’ottima stagione, la scorsa, nella quale si è misurato per la prima volta in carriera con il campionato di Serie A. Una stagione nella quale ha totalizzato 13 presenze in campionato, di cui 6 da titolare, e 1 presenza in Coppa Italia con gol messo a segno contro la Cremonese il 18 agosto 2019.” Ufficiale Alan #Empereur prolunga il suo legame con ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Hellasha annunciato ilaldi Alan. Questo il comunicato del club veneto: “HellasFC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugnodi Alan, 26enne difensore protagonista – al pari di tutta la squadra gialloblu – di un’ottima stagione, la scorsa, nella quale si è misurato per la prima volta in carriera con il campionato di Serie A. Una stagione nella quale ha totalizzato 13 presenze in campionato, di cui 6 da titolare, e 1 presenza in Coppa Italia con gol messo a segno contro la Cremonese il 18 agosto 2019.”Alan #prolunga il suo legame con ...

Ora è ufficiale: Empereur, assistito da Mino Raiola, rinnova fino al 2022 con il Verona. Ecco il comunicato della società di via Olanda: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di ...

Ora è ufficiale: Empereur, assistito da Mino Raiola, rinnova fino al 2022 con il Verona. Ecco il comunicato della società di via Olanda: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di ...