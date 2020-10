Travis Scott e Kylie Jenner non sono tornati insieme

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gossip scatenato su un possibile ritorno di fiamma trama l’insider rivela: “Non” Lo scorso weekendha pubblicato due foto con l’ex. Entrambi in posa per ringraziare Givenchy per la sua nuova collezione di abiti. Il gossip si è infiammato da lì a breve lanciando ipotesi… L'articolo Corriere Nazionale.