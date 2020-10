TIM ora permette di utilizzare Immuni senza consumare traffico (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Con un post sul sito ufficiale, e con un SMS ai clienti, TIM comunica che la navigazione su Immuni non consumerà traffico. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Con un post sul sito ufficiale, e con un SMS ai clienti, TIM comunica che la navigazione sunon consumerà. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

FIGCfemminile : ???? È ora di pranzo. Gustiamoci tutti i G?L della sesta giornata di campionato! ???? #SerieAFemminile | @TIM_vision - lukalancia : Intanto la @TIM_Official permette questo da tempo ! Mi hanno succhiato 5 euro solo per aver risposto ! Ma se gli do… - 2mincIub : se entro domani non riesco a fare il tiktok di tim burton mi ammazzo ora è una questione di principio - dotbenito : Premetto non ho Tim, mi è arrivata una pubblicità della Tim che mi diceva che Tim regala i giga per l'app immuni ,… - mondodimax : RT @TIM_music: Canta di vita, amore e speranza nella nuova titletrack del prossimo album di inediti: @MaxPezzali ritorna più carico che mai… -