Telegram | Vk e le centomila ragazze finite online nude a loro insaputa

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un'app nata in Russia e che è utilizzata supermette di 'spogliare': il social network russo VK conta quasi 400 pagine in cui se ne parla. Funziona così: si prende una ...

Un'app nata in Russia permette di "spogliare" donne: il social network russo conta quasi 400 pagine in cui ne parla. Funziona così: si prende una foto della ragazza che si vuole vedere senza vestiti, ...E a volte minorenni. Negli ultimi mesi centomila ragazze sono finite online nude a loro insaputa. A spogliarle è l’intelligenza artificiale di un software che nasce in Russia e corre su Telegram. Gli ...