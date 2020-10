Speranza e Alberto si lasciano a Temptation Island Nip | ecco cosa è successo tra loro un mese dopo il reality

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) È finita la storia d’amore tra, unNip lei scopre che il 33enne ha sentito e visto Nunzia È andata in onda ieri l’ultima puntata diNip,hanno lasciato il villaggio separati. Tanta è stata la sofferenza provata dadurante il percorso vissuto nel villaggio a causa dell’atteggiamento dell’ormai ex fidanzato.si è infatti avvicinato moltissimo alla single Nunzia, trasono scattati anche alcuni baci, lacomplicità è stata palese sin dall’inizio. Durante il falò ...

TemptationITA : Nonostante tutto, Alberto voleva chiedere a Speranza di sposarlo ?? #TemptationIsland - ale_swann : RT @sa_3: Pensate a Carlotta che riceve fiori da Nello a casa di Speranza che passeggia di notte con Alberto che di pomeriggio vede Nunzia… - frances67833170 : RT @MonkeyPills: #entertainment Alberto che usa la scusa del cane per andare a trovare speranza #TEMPTATIONISLAND #TempationIsland http… - frances67833170 : RT @MonkeyPills: Alberto mentre nunzia va a parlare con speranza... #TEMPTATIONISLAND - VanityFairIt : Con la puntata di ieri è finito ogni gioco: Alberto ha dovuto ammettere di aver cercato di tenere il piede in due s… -

Tra Speranza e Alberto non poteva che finire così: con una umiliazione al falò di Temptation Island. Davanti ad Alessia Marcuzzi, il ragazzo ammette: "Non la amo più. Per il percorso fatto, dico di no ...Alberto e Speranza si lasciano al falò di confronto, ma un mese dopo ...