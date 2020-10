Sofia e Amedeo, la svolta dopo l’addio a Temptation Island: Alessia Marcuzzi senza parole (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mercoledì 16 settembre, in prima serata, Alessia Marcuzzi è tornata in televisione con la nuova edizione di Temptation Island e già dalla prima puntata i colpi di scena non erano mancati. A stupire il pubblico era stato il falò di confronto anticipato, o per meglio dire immediato visto che entrambi i fidanzati erano al villaggio da pochissimo. Non era mai successo che una coppia chiedesse il confronto così velocemente. A richiedere il confronto è stata Sofia, 30 anni, dopo aver avuto la conferma che cercava. Amedeo, 31 anni, l’ha tradita in passato senza però mai ammetterlo e aveva scelto di farlo in diretta tv. Attraverso i video nel pinnettu Sofia aveva quindi scoperto tutto e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mercoledì 16 settembre, in prima serata,è tornata in televisione con la nuova edizione die già dalla prima puntata i colpi di scena non erano mancati. A stupire il pubblico era stato il falò di confronto anticipato, o per meglio dire immediato visto che entrambi i fidanzati erano al villaggio da pochissimo. Non era mai successo che una coppia chiedesse il confronto così velocemente. A richiedere il confronto è stata, 30 anni,aver avuto la conferma che cercava., 31 anni, l’ha tradita in passatoperò mai ammetterlo e aveva scelto di farlo in diretta tv. Attraverso i video nel pinnettuaveva quindi scoperto tutto e ...

supergiada88 : @TemptationITA Io ho sempre detto che come coppia non hanno mostrato molti contenuti e soprattutto non trasmettono… - Methamorphose30 : RT @Erikamdlerma: La coppia scoppiata di sofia e amedeo si sono lasciati menomale anche perche il loro falo faceva cagare #temptationisland - Erikamdlerma : La coppia scoppiata di sofia e amedeo si sono lasciati menomale anche perche il loro falo faceva cagare #temptationisland - zazoomblog : Sofia e Amedeo un mese dopo: la coppia in crisi lei ha fatto una scelta - #Sofia #Amedeo #dopo: #coppia #crisi - Notiziedi_it : Amedeo e Sofia un mese dopo a Temptation Island 2020: stanno insieme? | Video Witty Tv -