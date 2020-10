Riforma Pensioni 2021 ultimissime news oggi: Rizzetto su Casse previdenziali e (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le ultime novità sulla Riforma delle Pensioni di oggi 21 ottobre arrivano dal capogruppo della commissione lavoro alla Camera Walter Rizzetto, che ha nuovamente posto l’attenzione sul problema relativo alle Casse previdenziali dei professionisti chiedendo al Governo di intervenire. Vediamo poi anche le parole del presidente dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) che chiede di incentivare il sistema misto pubblico-privato. Ultime novità Riforma Pensioni 2021: le parole di Walter Rizzetto sulle Casse previdenziali dei professionisti Ecco le parole dette da Walter Rizzetto e riportate sul sito ufficiale di Fratelli ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le ultime novità sulladelledi21 ottobre arrivano dal capogruppo della commissione lavoro alla Camera Walter, che ha nuovamente posto l’attenzione sul problema relativo alledei professionisti chiedendo al Governo di intervenire. Vediamo poi anche le parole del presidente dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) che chiede di incentivare il sistema misto pubblico-privato. Ultime novità: le parole di Waltersulledei professionisti Ecco le parole dette da Waltere riportate sul sito ufficiale di Fratelli ...

Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ La richiesta dell’Ania per un sistema misto pubblico-privato - GiovannaCampi6 : RT @lucabattanta: Riforma dei vitalizi pure in Svizzera - lucabattanta : Riforma dei vitalizi pure in Svizzera - RadioSavana : @MasQueBrice Sulle pensioni ha detto la verità. #RadioSavana - AvinoLoredana : @markred17 @rodcostakiwi @Annalis52692324 @patriziagatto3 @AdryWebber @leonemaschio @nuvola1000 @lunastorta13… -