Nunzia De Girolamo | La cosa più difficile è stato spiegare a mia figlia che non stavo morendo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) In un'intervista al Corriere, l'ex parlamentareDeha parlato delle difficoltà dovute al contagio da Covid: 'La; complicata; stataa miache la mamma non muore'...

fattoquotidiano : Coronavirus, Nunzia De Girolamo positiva: “Ho molti dolori, tosse e mal di testa…Il Covid c’è ed è subdolo”. L’annu… - Adnkronos : #NunziaDeGirolamo: '#Covid è animale che ti mangia la schiena' - Notiziedi_it : Nunzia De Girolamo positiva al Covid: «Dolori lancinanti, penso solo a mia figlia» - globalistIT : - infoitinterno : Nunzia De Girolamo positiva al Covid: «Dolori lancinanti, penso solo a mia figlia» -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Girolamo

Anche il ministero della Salute approva questa linea di intervento, e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in isolamento da ieri dopo la notizia della positività della moglie Nunzia ...“Domenica avevo iniziato a stare male, sentivo come se avessi degli animaletti che si muovevano dentro il corpo, dolori, senso di stanchezza mai provato prima. Poi la febbre, 37 e cinque, 37 e tre, 37 ...