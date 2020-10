Neonata con Covid in ospedale, madre irreperibile (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - PALERMO, 21 OTT - Una donna ha lasciato la figlia Neonata nell'ospedale dei bambini "Di Cristina" a Palermo dopo l'esito del tampone sul Covid che ha segnalato la positività della bimba La ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - PALERMO, 21 OTT - Una donna ha lasciato la figlianell'dei bambini "Di Cristina" a Palermo dopo l'esito del tampone sulche ha segnalato la positività della bimba La ...

