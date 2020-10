Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi vota i lati b dei coinquilini e gli autori fermano il gioco (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip continua a regalare soddisfazioni al pubblico da casa e a portare gli autori ad esporsi sempre di più. Ieri sera nella casa più spiata d’Italia è andata in scena una gara tra i lati b dei concorrenti. Giudice speciale di questa challenge organizzata dai compagni è Tommaso Zorzi. votazioni interrotte però dal Grande Fratello che ha stoppato il gioco e il momento di goliardia dei ragazzi. Grande Fratello Vip, intervengono gli autori Tommaso Zorzi è in cucina insieme ai compagni Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Pierpaolo ... Leggi su trendit (Di mercoledì 21 ottobre 2020) IlVip continua a regalare soddisfazioni al pubblico da casa e a portare gliad esporsi sempre di più. Ieri sera nella casa più spiata d’Italia è andata in scena una gara tra ib dei concorrenti. Giudice speciale di questa challenge organizzata dai compagni èzioni interrotte però dalche ha stoppato ile il momento di goliardia dei ragazzi.Vip, intervengono gliè in cucina insieme ai compagni Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Pierpaolo ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Reberebby215 : RT @emanuelarouge: Caro Grande Fratello: Invece di inquadrare i comodini nel giardino, ci fate vedere il bagno di Tommaso e Oppini? Tutto i… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 Amedeo Goria: “Mia figlia Guenda? Quando non c’è mi manca” - #Grande #Fratello #Amedeo… -