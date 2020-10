Firenze, furti e rapine in abitazione: sgominata banda di Secondigliano (VIDEO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze sette uomini di età compresa tra i 21 e i 36 anni, accusati di far parte di un gruppo criminale specializzato in furti e rapine in abitazione in tutta Italia. I fermati, tutti di etnia rom e domiciliati in un campo nomadi di Napoli – Secondigliano, sono stati bloccati dai militari che hanno fatto irruzione in una villetta nel comune di Riparbella (Pisa): l’abitazione sarebbe stata scelta dalla banda come base operativa per i loro colpi in diverse regioni del Centro Nord. Nell’abitazione è stata sequestrata refurtiva di furti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia disette uomini di età compresa tra i 21 e i 36 anni, accusati di far parte di un gruppo criminale specializzato ininin tutta Italia. I fermati, tutti di etnia rom e domiciliati in un campo nomadi di Napoli –, sono stati bloccati dai militari che hanno fatto irruzione in una villetta nel comune di Riparbella (Pisa): l’sarebbe stata scelta dallacome base operativa per i loro colpi in diverse regioni del Centro Nord. Nell’è stata sequestrata reva di...

AGR_web : Sgominata banda dedita a rapine e furti in appartamento in tutta Italia Carabinieri del Nucleo Operativo della Comp… - clikservernet : Firenze, sgominata una banda dedita a furti e rapine in abitazione: 7 persone in manette. Ecco come operavano - Noovyis : (Firenze, sgominata una banda dedita a furti e rapine in abitazione: 7 persone in manette. Ecco come operavano) Pl… - gazzettamantova : Sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Firenze sette uomini di età compresa tra i 21 e i 36… - ilfattovideo : Firenze, sgominata una banda dedita a furti e rapine in abitazione: 7 persone in manette. Ecco come operavano -