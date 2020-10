(Di mercoledì 21 ottobre 2020), Firenze,, 21 ottobre 2020 - Alcunisono stati esplosiscorsaun, in via del Salviatino. Sul posto, intorno alle 1,40, sono intervenuti i ...

qn_lanazione : Fiesole, spari nella notte contro cartello stradale - LetiziaFirenze : Spari a Fiesole nella notte, è mistero - Luccaindiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Fiesole spari

Gli investigatori hanno subito ipotizzato che la banda responsabile dell’evento delittuoso di Fiesole potesse essere composta da ... A Lagos, in Nigeria, militari hanno sparato sulla folla di ...Una chiamata al 112 da parte di un residente che segnalava di aver sentito l'esplosione di colpi d'arma da fuoco in via del Salviatino e, subito dopo, il rumore di due autovetture allontanarsi a forte ...