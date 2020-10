Esercito nel Sannio per prevenire i contagi da Covid | ancora nulla di deciso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –diper la presenza in città di pattuglie dell’in funzione del controllo delle norme anti-. Il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Cappetta, ha esaminato per la seconda volta la proposta presentata dal sindaco Clemente Mastella che nei giorni scorsi aveva sollecitato misure più incisive per controllare meglio le inosservanza alle norme di distanziamento sociale. Presente per il Comune di Benevento questa mattina l’assessore Mario Pasquariello e il Comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco. Sebbene, però, alla riunione fosse presente anche in rappresentanza del Contingente Meridionale dell’, un ...