Elezioni Roma, si scalda anche il centrodestra (ma l’ipotesi Bertolaso non convince tutti) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il gran ballo delle candidature a sindaco di Roma entra nel vivo pure nel centrodestra. Dopo l’ultima scoppiettante settimana in casa centrosinistra con la decisione di Carlo Calenda di correre alle prossime Elezioni capitoline e la freddissima reazione di Nicola Zingaretti e del Pd – che continuano a guardare in casa Movimento 5 Stelle per capire se potrà essere riproposta anche nella capitale l’alleanza giallorossa di governo –, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno avviato formalmente le interlocuzioni alla ricerca di un nome condiviso per il Campidoglio. Ieri incontro in Senato tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, con Silvio Berlusconi collegato in videoconferenza. Proprio il Cavaliere ha provato a calare l’asso dalla manica: l’ex capo della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il gran ballo delle candidature a sindaco dientra nel vivo pure nel. Dopo l’ultima scoppiettante settimana in casa centrosinistra con la decisione di Carlo Calenda di correre alle prossimecapitoline e la freddissima reazione di Nicola Zingaretti e del Pd – che continuano a guardare in casa Movimento 5 Stelle per capire se potrà essere ripropostanella capitale l’alleanza giallorossa di governo –, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno avviato formalmente le interlocuzioni alla ricerca di un nome condiviso per il Campidoglio. Ieri incontro in Senato tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, con Silvio Berlusconi collegato in videoconferenza. Proprio il Cavaliere ha provato a calare l’asso dalla manica: l’ex capo della ...

CarloCalenda : Per vincere le elezioni e per risollevare Roma bisogna parlare a tutti i cittadini e non rinchiudersi in un campo s… - CarloCalenda : Con piacere. Era il 17/2/2018. All’epoca mi si accusava di voler usare il lavoro, richiesto dai sindacati, sul tavo… - repubblica : Latina, postavano meme antisemiti online: due denunciati. C'è anche candidato a ultime elezioni a Fondi - Fiorediloto187 : RT @Adri19510: Guido Bertolaso sindaco di Roma: Salvini, Meloni e Berlusconi, il toto-nomi per i candidati alle elezioni - AnnaP1953 : RT @Adri19510: Guido Bertolaso sindaco di Roma: Salvini, Meloni e Berlusconi, il toto-nomi per i candidati alle elezioni -