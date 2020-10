Conte Bros feat Gemelli Diversi | “‘Portami al limite’ | un invito a viversi tutto al massimo”

Leggi su soundsblog

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da venerdì 9 ottobre, è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Portami al limite” ft.(Jericho Records\ Believe), il nuovo singolo deiche anticipa l’EP, in uscita nella primavera del 2021. Il brano da oggi è disponibile qui mentre il video potete vederlo su questo link. Diretto da Marco D’Andragora e prodotto da DAM Studio, la clip è un susseguirsi di immagini che fanno riferimento a sport estremi e a scene di film d’azione. A tal proposito iaffermano che «Il video è interamente un omaggio alle scene iconiche del celebre film cult “Point Break” del 1991 e del remake del 2015». “PORTAMI AL LIMITE” ft. ...