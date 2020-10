Braga-Aek | formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Domani 22 Ottobre 2020 nello Stadio Municipal dialle ore 21:00 si disputerà la partita-Aek di Europa League. Ilha perso solo una delle ultime nove partite della fase a gironi di Europa League, ed è imbattuto dal dicembre 2017, quando perse 2-1 contro l’Istanbul Basaksehir; da allora, quattro vittorie e due pareggi. L’Aek ha pareggiato le ultime sette sfide di Europa League, con quattro di queste terminate a reti inviolate (tutte nel 2017-18): si tratta della serie più lunga di match chiusi in parità nella storia della Coppa Uefa/Europa League. Leggi anche: Lech Poznan-Benfica:-Aek:(4-4-2): Matheus, Sequeira, Castro, ...

