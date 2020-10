Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente | la legge sul punto

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)di reperibilitàil: lasulIn base all’articolo 2 dellasulla professione forense (n. 247 del 2012) l’è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge l’attività difensiva a tutela del proprio. È nella fiducia che il rapporto traedtrova l’elemento essenziale per durare nel tempo. Ma succede nel caso in cui l’si renda irreperibile nei confronti dell’assistito? può sparire nel nulla senza fornire spiegazione alcuna o invece è vincolato al ...

ardovig : @cescon_maurizio Un #Dpcm (firmato da un avvocato) definisce obblighi e diritti. Dare raccomandazioni spetta, eventualmente, ad altri. -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocato obblighi

Altalex

Scopri quanto costa e come si fa il ricorso per esame avvocato 2019-2020: tempi, termini, probabilità di vincita, guida e consigli utili ...In particolar modo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l'avvocato Grassani farà leva sull'obbligo di rispettare le leggi dello Stato. In pratica, quello dell'ASL era un vero e proprio ordine ...