Auto si scontra con un cinghiale e finisce fuori strada | muore ragazza 21enne

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unadi 21 anni è deceduta in seguito ad un incidentele consumatosi nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 85, in provincia di Cremona. Non ce l’ha fatta, ladi 21 anni ricoverata in ospedale a Cremona dopo un incidentele. La giovane, stando alle prime informazioni, si trovava incon … L'articolo proviene da YesLife.it.