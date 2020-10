Ue: Conte, 'lavorare a stabilizzazione Libia e Libano' (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare per contribuire alla stabilizzazione di regioni come Libia e Libano". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all Foro di Dialogo Italia-Spagna. Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamoper contribuire alladi regioni come". Così il premier Giuseppe, intervenendo all Foro di Dialogo Italia-Spagna.

LegaSalvini : Conte annuncia lo stop alle cartelle esattoriali. VITTORIA della Lega, bene. Ma non bastano tre mesi di rinvio: pac… - SardoneSilvia : “Alle palestre diamo una settimana di tempo” #Conte in versione dittatorello da ultimatum è sempre più penoso. Ma s… - TV7Benevento : Ue: Conte, 'lavorare a stabilizzazione Libia e Libano'... - TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: “Alle palestre diamo una settimana di tempo” #Conte in versione dittatorello da ultimatum è sempre più penoso. Ma si met… - sigma_tao : la divina comemdia insegna conte piazzato a roma da ottavio pisante new yrok Incontro Conte-Sanchez: “I cittadini n… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte lavorare Ue: Conte, 'lavorare a stabilizzazione Libia e Libano' SassariNotizie.com Il leader della Lega si lamenta di una telefonata troppo breve col premier

Matteo Salvini ha lamentato di aver parlato con Giuseppe Conte solo per un minuto, mentre quest'ultimo ha però telefonato a Fedez.

Ue: Conte, 'lavorare a stabilizzazione Libia e Libano'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare per contribuire alla stabilizzazione di regioni come Libia e Libano". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all Foro di Dialogo Italia-Spagna.

Matteo Salvini ha lamentato di aver parlato con Giuseppe Conte solo per un minuto, mentre quest'ultimo ha però telefonato a Fedez.Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare per contribuire alla stabilizzazione di regioni come Libia e Libano". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all Foro di Dialogo Italia-Spagna.