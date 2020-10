Torino, aggredisce e prova a violentare una donna: arrestato 17enne (Di martedì 20 ottobre 2020) La vicenda si è svolta in tarda serata, tra i garage di un condominio, dove il ragazzo ha avvicinato la donna ed ha poi provato ad abusare di lei sessualmente. Violenza donna (Web)Un atto vile consumato, nel suo tentativo, in serata, nei pressi dei garage di un condominio alle porte di Torino. Ennesimo episodio della furia metropolitana che non ammette scusanti, è presente, deve esserci, in ogni contesto, ad ogni latitudine, sotto ogni forma. Un gesto assurdo, che mina la certezza della mancata condizione di sicurezza, praticamente ovunque, in ogni posto. Un gesto che interroga ed indigna, senza alcun dubbio. Lui 17enne, lei 50enne, un contatto quasi casuale, e invece no, probabilmente tutto avviene dopo comprovata premeditazione. Il ragazzo non ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) La vicenda si è svolta in tarda serata, tra i garage di un condominio, dove il ragazzo ha avvicinato laed ha poito ad abusare di lei sessualmente. Violenza(Web)Un atto vile consumato, nel suo tentativo, in serata, nei pressi dei garage di un condominio alle porte di. Ennesimo episodio della furia metropolitana che non ammette scusanti, è presente, deve esserci, in ogni contesto, ad ogni latitudine, sotto ogni forma. Un gesto assurdo, che mina la certezza della mancata condizione di sicurezza, praticamente ovunque, in ogni posto. Un gesto che interroga ed indigna, senza alcun dubbio. Lui, lei 50enne, un contatto quasi casuale, e invece no, probabilmente tutto avviene dopo comta premeditazione. Il ragazzo non ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino aggredisce Torino: aggredisce la ex con un coltello, arrestato 39enne LaPresse Torino: accoltellato in centro a Moncalieri, un arresto

Venerdì sera aveva aggredito e accoltellato un uomo di origini cubane in piazza Caduti, a Moncalieri. Poi si era dato alla fuga. I ...

Orbassano, aggredisce una donna e poi tenta di strangolarla: in manette un 17enne

La vittima ha fortunatamente riportato solo qualche escoriazione al collo. Decisiva l'abilità della donna, che è riuscita a chiedere aiuto al 112, consentendo a due gazzelle dell'Arma di raggiungere ...

