Tennis, ATP Anversa 2020: Salvatore Caruso lotta, ma deve cedere a Daniel Evans in tre set nel 1° turno (Di martedì 20 ottobre 2020) Salvatore Caruso (n.79 del ranking) lotta strenuamente, ma deve cedere al britannico Daniel Evans (n.35 del ranking) nel 1° turno dell’ATP di Anversa (Belgio). Il siciliano, proveniente dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere sullo score di 2-6 6-3 3-6 in 1 ora e 57 minuti di partita. Caruso ha pagato a caro prezzo i cambi di ritmo del rivale, bravissimo soprattutto nell’ultimo parziale ad aumentare la velocità dei propri colpi e a far valere la forza del proprio Tennis su una superficie rapida. Nel primo set l’avvio di Evans è devastante: doppio break e 4-1. Con il back di rovescio, il britannico mette spesso in condizione di sbagliare ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020)(n.79 del ranking)strenuamente, maal britannico(n.35 del ranking) nel 1°dell’ATP di(Belgio). Il siciliano, proveniente dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere sullo score di 2-6 6-3 3-6 in 1 ora e 57 minuti di partita.ha pagato a caro prezzo i cambi di ritmo del rivale, bravissimo soprattutto nell’ultimo parziale ad aumentare la velocità dei propri colpi e a far valere la forza del propriosu una superficie rapida. Nel primo set l’avvio diè devastante: doppio break e 4-1. Con il back di rovescio, il britannico mette spesso in condizione di sbagliare ...

OA_Sport : Tennis, ATP Anversa 2020: Salvatore Caruso lotta, ma deve cedere a Daniel Evans in tre set nel 1° turno - sportface2016 : #ATPAnversa - #Caruso sconfitto da #Evans all'esordio - OA_Sport : Tennis, Rafael Nadal non disputerà il torneo ATP 500 di Vienna su cemento indoor - OA_Sport : Tennis, fallita la petizione per intitolare il campo centrale dell’ATP di Basilea a Roger Federer - lorenzofares : Oggi alle 12.30 vi racconto live su @SuperTennisTv il match di 1T del torneo #ATP di Anversa tra Salvatore Caruso… -