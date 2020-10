Studentessa di 14 anni scopre una possibile cura: “Molecola che inibisce il Coronavirus” (Di martedì 20 ottobre 2020) Studentessa di 14 anni scopre una possibile cura: “Molecola che inibisce Coronavirus” Una Studentessa di 14 anni della Independence High School di Frisco, in Texas, ha fatto una scoperta che potrebbe rivoluzionare il modo di trattare il Coronavirus: la giovane infatti, grazie a un lavoro sull’identificazione di un farmaco per curare il Covid, ha vinto il concorso 3M Young Scientist Challenge, aggiudicandosi un premio da 25mila dollari (poco più di 21mila euro). Anika Chebrolu, questo il nome dell’adolescente, è riuscita a individuare una molecola che si lega a una proteina del virus SARS-CoV-2 e gli impedisce di funzionare. Intervistata dalla Cnn, Anika Chebrolu ha raccontato di aver iniziato ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020)di 14una: “Molecola cheCoronavirus” Unadi 14della Independence High School di Frisco, in Texas, ha fatto una scoperta che potrebbe rivoluzionare il modo di trattare il Coronavirus: la giovane infatti, grazie a un lavoro sull’identificazione di un farmaco perre il Covid, ha vinto il concorso 3M Young Scientist Challenge, aggiudicandosi un premio da 25mila dollari (poco più di 21mila euro). Anika Chebrolu, questo il nome dell’adolescente, è riuscita a individuare una molecola che si lega a una proteina del virus SARS-CoV-2 e gli impedisce di funzionare. Intervistata dalla Cnn, Anika Chebrolu ha raccontato di aver iniziato ...

infoitsalute : Covid, studentessa di 14 anni ha scoperto una possibile cura: «Ecco la molecola che inibisce il virus» - ericaerigena : Da studentessa universitaria fuori corso per via di crisi emotive durante la triennale che sta pagando tasse per nu… - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Covid, studentessa di 14 anni ha scoperto una possibile cura: «Ecco la molecola che inibisce il… - francobus100 : Covid, studentessa di 14 anni ha scoperto una possibile cura: «Ecco la molecola che inibisce il virus»… - giornalettismo : #AnikaChebrolu ha solo 14 anni e ha scoperto una possibile cura al #COVID19 vincendo anche un premio -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa anni Covid, studentessa di 14 anni ha scoperto una possibile cura: «Ecco la molecola che inibisce il virus» Il Messaggero Prof decapitato, tradito dai suoi studenti Il killer: "Vi pago cento euro se mi dite chi è"

Parigi, il 18enne che ha ucciso l’insegnante non conosceva la vittima. Quattro ragazzi gliel’hanno indicata all’uscita dalla scuola ...

Droga al Campus chiesti 133 anni di carcere

di 7 anni, era con lui per non destare sospetti negli investigatori che lo stavano osservando. Centinaia furono gli acquirenti identificati nelle varie piazze di spaccio, dislocate su buona parte del ...

Parigi, il 18enne che ha ucciso l’insegnante non conosceva la vittima. Quattro ragazzi gliel’hanno indicata all’uscita dalla scuola ...di 7 anni, era con lui per non destare sospetti negli investigatori che lo stavano osservando. Centinaia furono gli acquirenti identificati nelle varie piazze di spaccio, dislocate su buona parte del ...