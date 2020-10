Lombardia, i numeri che hanno deciso il coprifuoco: “600 persone in rianimazione entro fine mese e 4 mila ricoverati” (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lombardia chiede al governo di applicare il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre al fine di contrastare l’epidemia di Coronavirus nella Regione. I sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, infatti, hanno deciso all’unanimità di chiedere di condividere al Governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi “eccezionali” (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Lachiede al governo di applicare ildalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre aldi contrastare l’epidemia di Coronavirus nella Regione. I sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, infatti,all’unanimità di chiedere di condividere al Governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi “eccezionali” (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’interadalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - RegLombardia : #LNews Sono 1.687 i nuovi positivi con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 % Approfondime… - pfmajorino : In #Lombardia i numeri aumentano drammaticamente. Essere nelle mani di quegli incapaci di #Fontana e soci poi non… - fspegni : RT @RobertoBurioni: Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente c… - __Fedo : RT @RobertoBurioni: Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente c… -