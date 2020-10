Legge di Bilancio: proroga aiuti, cassa integrazione e sospensioni di pagamento (Di martedì 20 ottobre 2020) In Cdm il governo ha approvato la Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Collegato: proroga riscossione fino al 31 dicembre 2020, nuove settimane di cassa integrazione, risorse per la riforma fiscale, per il sostegno ai settori maggiormente colpiti dal Covid, proroga moratoria mutui, agevolazioni per le assunzioni dei giovani e per le imprese del Sud, taglio del cuneo fiscale fino a 40mila euro, assegno unico universale per i figli, proroga APe Sociale e Opzione Donna le misure più importanti di aiuto per la seconda ondata di coronavirus e conseguente emergenza sanitaria. La Legge di Bilancio vale 39 miliardi, dei quali 15 vengono dal programma europeo Next Generation Eu. Questi i numeri che definiscono il perimetro della manovra i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) In Cdm il governo ha approvato ladi2021 e il Decreto Collegato:riscossione fino al 31 dicembre 2020, nuove settimane di, risorse per la riforma fiscale, per il sostegno ai settori maggiormente colpiti dal Covid,moratoria mutui, agevolazioni per le assunzioni dei giovani e per le imprese del Sud, taglio del cuneo fiscale fino a 40mila euro, assegno unico universale per i figli,APe Sociale e Opzione Donna le misure più importanti di aiuto per la seconda ondata di coronavirus e conseguente emergenza sanitaria. Ladivale 39 miliardi, dei quali 15 vengono dal programma europeo Next Generation Eu. Questi i numeri che definiscono il perimetro della manovra i ...

Servizio civile, nella manovra 400 milioni. “Mai così tanti fondi, ma non bastano ancora per i 67mila volontari necessari nel 2021”

Mai così tanti fondi per il servizio civile. Con i 400 milioni di euro stanziati nella manovra le risorse destinate ai progetti arriveranno a 300 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022. Cifre c ...

