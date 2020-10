Lea Vergine | morta a 82 anni la critica d’arta per complicanze del Covid-19

Leggi su zon

(Di martedì 20 ottobre 2020) Si è spenta ad 82, ad un solo giorno di distanza dal compagno di una vita Enzo Mari, la curatrice ed’arte Lea, pioniera di una visione non più patriarcale dell’arte contemporanea Un amore vissuto una vita intera, sempre uno al fianco dell’altra; una vita tristemente portata via dallo stesso male a distanza di un solo giorno. Lea, curatrice ed’arte, si è spenta in ospedale all’età di 82, a nemmeno un giorno dalla morte del marito Enzo Mari, entrambi ricoverati per il-19 ed entrambi deceduti a causa di complicazioni. Seppur nella tristezza di un tale epilogo, non si può non notare l’aspetto romantico e quasi artistico di questa tragica vicenda, che ha ...