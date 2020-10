Latina | minaccia per l’ennesima volta la moglie e la figlia con un coltello | arrestato 63enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il costante coordinamento della Procura della Repubblica diguidata dal Procuratore Capo Giuseppe DE FALCO e dal Procuratore Aggiunto Carlo LASPERANZA, che hanno redatto delle linee guida e dei protocolli tali da rendere l’intervento delle Forze dell’ordine e della magistratura sempre più efficace e rapido, ha permesso ieri un nuovo arresto nell’ambito dei reati contro la persona ed in particolare di quelli commessi contro i cosiddetti “soggetti deboli”, consumati in ambito intrafamiliare, nei confronti di donne e minori, e per i quali il legislatore ha recentemente emanato nuove direttive confluite nel c.d. Codice Rosso. I fatti Infatti nel corso della serata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto C.G., pregiudicato, di anni 63, responsabile del reato di “maltrattamenti ...