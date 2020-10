Gli Stati Uniti fanno causa contro Google: 'Monopolio illegale, soffoca la concorrenza' (Di martedì 20 ottobre 2020) Gli Stati Uniti lanciano ufficialmente un'azione antitrust contro Google , accusata di abuso di posizione dominante. L'azione del Dipartimento di Giustizia è destinata ad aprire una guerra legale fra ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) Glilanciano ufficialmente un'azione antitrust, accusata di abuso di posizione dominante. L'azione del Dipartimento di Giustizia è destinata ad aprire una guerra legale fra ...

LegaSalvini : #Bagnai: Per la nostra prudenza sul #MES siamo stati dipinti come estremisti, ma ora Conte ha ammesso che è un debi… - poliziadistato : #PoliziaStradale Firenze nord ferma camion con più di 550 animali ammassati in viaggio sull’A/1 e destinati al mace… - Internazionale : Gli studi condotti negli Stati Uniti mostrano che i casi di covid-19 nelle scuole sono pochi anche nelle regioni do… - Angela23763271 : RT @LetturePersiane: Ha preso Colao perchè non sapeva DA DOVE iniziare, poi ha riunito gli Stati Generali 2 settimane per capire COSA fare,… - sveva_sveva : RT @antonio_bordin: I cialtroni hanno passato gli ultimi 6 mesi a ripetere quanto erano stati bravi a sconfiggere la pandemia, poi quando i… -