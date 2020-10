GF Vip | Elia punge la Gregoraci | “Vive di rendita”

Leggi su solodonna

(Di martedì 20 ottobre 2020) Attacco frontale di Antonellaalla vippona Elisabetta. L’opinionista del Grande Fratello Vip la accusa infatti di… È scontro tra Antonellaed Elisabetta. L’opinionista del Grande Fratello Vip non le manda certo a dire alla conduttrice e attuale inquilina della casa più spiata d’Italia e come di consueto non le risparmia critiche e frecciate senza mezzi termini. È accaduto durante la diretta del Grande Fratello VipArticolo completo: GF Vip,la: “Vive di rendita” dal blog SoloDonna