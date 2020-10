‘Gf Vip 5’, Alfonso Signorini confessa perché hanno scelto Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma come nuovi concorrenti (e svela che non saranno gli unici!) (Di martedì 20 ottobre 2020) È arrivata qualche giorno fa per la gioia dei fan più affezionati del Grande Fratello Vip 5 la notizia di un prolungamento del reality: la messa in onda della finale dello show, infatti, andrà in onda a febbraio e non a dicembre come era inizialmente previsto. Il cast, intanto, tra abbandoni, espulsioni e eliminazioni si sta snellendo sempre di più, da qui la decisione di Alfonso Signorini e della produzione di far entrare nella Casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti, come ha annunciato lo stesso conduttore a Casa Chi: Lunedì prossimo entreranno nella Casa tre nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere. Sono, infatti, tre personaggi che in ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 ottobre 2020) È arrivata qualche giorno fa per la gioia dei fan più affezionati del Grande Fratello Vip 5 la notizia di un prolungamento del reality: la messa in onda della finale dello show, infatti, andrà in onda a febbraio e non a dicembreera inizialmente previsto. Il cast, intanto, tra abbandoni, espulsioni e eliminazioni si sta snellendo sempre di più, da qui la decisione die della produzione di far entrare nella Casa più spiata d’Italiaha annunciato lo stesso conduttore a Casa Chi: Lunedì prossimo entreranno nella Casa treche abbiamocon uno scopo preciso: far cadere le maschere. Sono, infatti, tre personaggi che in ...

ScarpaRoberta : RT @rrache_: *GF Vip prolungato fino a febbraio* Io che è un mese che non dormo, non esco, non studio per seguire la diretta: #GFVip https:… - Atleastsamesky : RT @rrache_: *GF Vip prolungato fino a febbraio* Io che è un mese che non dormo, non esco, non studio per seguire la diretta: #GFVip https:… - TONIA26100726 : RT @rrache_: *GF Vip prolungato fino a febbraio* Io che è un mese che non dormo, non esco, non studio per seguire la diretta: #GFVip https:… - babyimcluelesss : RT @rrache_: *GF Vip prolungato fino a febbraio* Io che è un mese che non dormo, non esco, non studio per seguire la diretta: #GFVip https:… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #AlfonsoSignorini confessa perché hanno scelto #StefanoBettarini, #GiuliaSalemi e #SelvaggiaRoma come n… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Oggi in TV 9 luglio: film e programmi SoloDonna