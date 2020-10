DOOM Eternal The Ancient Gods Part One si mostra nel leak dell'adrenalinico trailer di lancio (Di martedì 20 ottobre 2020) Aggiornamento: A quanto pare Zenimax non sta apprezzando Particolarmente il leak dato che sta andando letteralmente a caccia di tutti i video caricati in rete per eliminarli ma finalmente abbiamo la versione ufficiale!DOOM Eternal: The Ancient Gods Part One è ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One e qui di seguito ecco il trailer di lancio!News originale: E' trapelato in rete un nuovo video dedicato al DLC di DOOM Eternal, intitolato The Ancient Gods Part One. Il trailer mostra alcune intense sequenze d'azione, nonché i nuovi luoghi e nemici che i giocatori potranno sperimentare nel nuovo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Aggiornamento: A quanto pare Zenimax non sta apprezzandoicolarmente ildato che sta andando letteralmente a caccia di tutti i video caricati in rete per eliminarli ma finalmente abbiamo la versione ufficiale!: TheOne è ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One e qui di seguito ecco ildi!News originale: E' trapelato in rete un nuovo video dedicato al DLC di, intitolato TheOne. Ilalcune intense sequenze d'azione, nonché i nuovi luoghi e nemici che i giocatori potranno sperimentare nel nuovo ...

