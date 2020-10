Dinamo Kive-Juve oggi 20 ottobre 2020 | sfida tra Pirlo e il suo maestro Lucescu

Leggi su finoallajuve

(Di martedì 20 ottobre 2020) Per Andrea, tra i «grandi», è stato Mircea. I due, che avrebbero condiviso una mezza stagione anche all’Inter tra il 1998 e il 1999, incrociarono le loro strade a Brescia nella stagione 1994-95: il ragazzino di Flero aveva 15 anni, ma di lui in città si parlava da tempo. Il presidente Gino Corioni, che scelse il romeno per iniziare l’avventura da presidente — era il 1991 — nella sua città, raccontava di quel ragazzino che un giorno gli disse: «Diventerò il più bravo al mondo». Molto talento, moltissima convinzione:era ed è questo. Senza i bravi insegnanti, però, anche i migliori smarriscono la strada., cresciuto nella rigida Romania di Ceaucescu (portò la sua nazione per la prima volta ...