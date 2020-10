Decreto troppo soft | Chiusure mirate ora o sarà come a marzo

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Virologi e medici favorevoli a misure decise e veloci per salvaguardare il Natale. A rischio Milano, Napoli e Roma: "Non c'è più tempo" Il nuovo Dcpm sembra non bastare agli addetti ai lavori. Poche e poco incisive le misure introdotte per arginare i contagi in questa fase in cui la curva epidemiologica crescein fretta. Tra chi di epidemie se ne intende si torna a parlare di lockdown, più o meno mirati, soprattutto in quelle città dove i nuovi casi appaiono inarginabili. La recente previsione di Andrea Crisanti di possibilia Natale, sembra già superata dagli eventi. «Per una volta che sono stato ottimista, sono stato smentito. Avevo previsto il lockdown durante le feste, pensando che i positivi aumentassero in maniera graduale. Non mi sarei aspettato che il ...