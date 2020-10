De Luca: “Terapie intensive da attivare su concrete esigenze” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Dopo una campagna di aggressione mediatica tendente ad accusarci di avere sprecato risorse pubbliche per aver realizzato terapie intensive che non erano utilizzate, oggi abbiamo una campagna di aggressione mediatica opposta: perché non si attivano le terapie intensive? La risposta è semplice: le terapie intensive, che grazie a Dio abbiamo realizzato, vanno attivate sulla base delle esigenze concrete”. Lo scrive il Governatore della Campania De Luca sul suo profilo ufficiale social. “Perché quando si attiva un reparto di terapia intensiva bisogna organizzare i turni, e siccome gli anestesisti non ci sono in nessuna parte d’Italia – sono professionalità preziose – bisogna utilizzarle quando vi è la necessità. – continua ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 ottobre 2020) “Dopo una campagna di aggressione mediatica tendente ad accusarci di avere sprecato risorse pubbliche per aver realizzato terapieche non erano utilizzate, oggi abbiamo una campagna di aggressione mediatica opposta: perché non si attivano le terapie? La risposta è semplice: le terapie, che grazie a Dio abbiamo realizzato, vanno attivate sulla base delle esigenze”. Lo scrive il Governatore della Campania Desul suo profilo ufficiale social. “Perché quando si attiva un reparto di terapia intensiva bisogna organizzare i turni, e siccome gli anestesisti non ci sono in nessuna parte d’Italia – sono professionalità preziose – bisogna utilizzarle quando vi è la necessità. – continua ...

