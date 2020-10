Covid in Piemonte sei decessi, oltre mille i contagi da ieri (Di martedì 20 ottobre 2020) I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 46.319 (+ 1396 rispetto a ieri), di cui 786 (56%) sono asintomatici. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.442 (+ 63 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3589 (+5) Alessandria, 1668 (+0) Asti, 925 (+0) Biella, 2920 (+20) Cuneo, 2774 (+19) Novara, 14.906 (+17) Torino, 1406 (+1) Vercelli, 1050 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 204 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 786 sono “in via di guarigione”. Sei i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 ottobre 2020) I casi di persone finora risultate positive al-19 insono 46.319 (+ 1396 rispetto a), di cui 786 (56%) sono asintomatici. Oggi l’Unità di Crisi della Regioneha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.442 (+ 63 rispetto a), così suddivisi su base provinciale: 3589 (+5) Alessandria, 1668 (+0) Asti, 925 (+0) Biella, 2920 (+20) Cuneo, 2774 (+19) Novara, 14.906 (+17) Torino, 1406 (+1) Vercelli, 1050 (+1) Verbano-Cusio-Ossola,a 204 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 786 sono “in via di guarigione”. Sei idi persone positive al test del-19 comunicati dall’Unità di Crisi ...

