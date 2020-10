Coprifuoco in Lombardia: tutto quello che c'è da sapere (Di martedì 20 ottobre 2020) Martina Piumatti Il 22 ottobre scatta il Coprifuoco in Lombardia. Attività vietate dalle 23 alle 5. Centri commerciali chiusi nel weekend. Torna l'autocertificazione Quarantotto ore per pianificare il Coprifuoco. Ottenuto l'avallo ufficioso del ministro della Salute Robero Speranza giovedì 22 ottobre in Lombardia scatteranno le chiusure anticipate delle attività dalle 23 alle 5 del mattino. Dopo l'impennata di contagi e un Dpcm giudicato troppo "morbido", le istituzioni lombarde hanno scelto la terapia d'urto per piegare la curva epidemiologica in salita. In due giorni il governatore Attilio Fontana, la sua giunta, i tecnici, i sindaci delle città capoluogo, i prefetti dovranno definire i dettagli di una strategia condivisa. Il tutto confluirà a breve in una ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Martina Piumatti Il 22 ottobre scatta ilin. Attività vietate dalle 23 alle 5. Centri commerciali chiusi nel weekend. Torna l'autocertificazione Quarantotto ore per pianificare il. Ottenuto l'avallo ufficioso del ministro della Salute Robero Speranza giovedì 22 ottobre inscatteranno le chiusure anticipate delle attività dalle 23 alle 5 del mattino. Dopo l'impennata di contagi e un Dpcm giudicato troppo "morbido", le istituzioni lombarde hanno scelto la terapia d'urto per piegare la curva epidemiologica in salita. In due giorni il governatore Attilio Fontana, la sua giunta, i tecnici, i sindaci delle città capoluogo, i prefetti dovranno definire i dettagli di una strategia condivisa. Ilconfluirà a breve in una ...

