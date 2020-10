Classifica marcatori Serie A 2020/2021: in sei al comando (Di martedì 20 ottobre 2020) Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020): tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere dellaA 2019/. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski.: a partire dal week-end del ...

paolabottelli : @chiaberger Ahah! E non ho mai mostrato i quadernetti con risultati serie A partita per partita, marcatori, classif… - MondoPrimavera : ??#Zalewski rimane al top ma in molti sono pronti a superarlo già al prossimo weekend?? #ClassificaMarcatori… - CalcioWebPuglia : - Fantacalcio : Classifica marcatori ponderata Serie A 20/10: nuovo cambio in vetta, tocca a Belotti! - paoloangeloRF : Champions, i migliori marcatori di sempre nei gironi. LA CLASSIFICA -