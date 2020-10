‘Cioè’ compie 40 anni, in edicola il numero speciale (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – ‘Cioè’, la rivista tascabile edita da Panini Magazines, compie 40 anni e arriva in edicola con un numero speciale, disponibile da venerdì 23 ottobre. Era il 7 ottobre 1980 quando, nelle edicole di tutta Italia, faceva la sua comparsa per la prima volta una rivista che ha contribuito ad arricchire le giornate di milioni di ragazze e ragazzi. Sempre attenta alle tendenze, allo showbiz, al confronto generazionale, andando anche a informare con attenzione su temi delicati come i primi amori e le prime cotte. ‘Cioè’ è diventato quasi il confidente di tutti i suoi lettori creando una vera e propria community su carta, ora trasferitasi anche online, mutuando sempre linguaggio e contenuti in base ai tempi. È stata la prima rivista a rivolgersi a un pubblico giovane, prevalentemente femminile; la prima ad avere un gadget in allegato (al debutto, una gommina per cancellare a forma di cuore); la prima a proporre ai suoi lettori la copertina adesiva da poter staccare e usare per abbellire il diario o l’agenda scolastica. E ancora la prima rivista a inserire un poster di grandi dimensioni che ha immortalato le più grandi star dello spettacolo, ricoprendo i muri e gli armadi delle camerette di migliaia di adolescenti.IL NUMERO SPECIALE Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – ‘Cioè’, la rivista tascabile edita da Panini Magazines, compie 40 anni e arriva in edicola con un numero speciale, disponibile da venerdì 23 ottobre. Era il 7 ottobre 1980 quando, nelle edicole di tutta Italia, faceva la sua comparsa per la prima volta una rivista che ha contribuito ad arricchire le giornate di milioni di ragazze e ragazzi. Sempre attenta alle tendenze, allo showbiz, al confronto generazionale, andando anche a informare con attenzione su temi delicati come i primi amori e le prime cotte. ‘Cioè’ è diventato quasi il confidente di tutti i suoi lettori creando una vera e propria community su carta, ora trasferitasi anche online, mutuando sempre linguaggio e contenuti in base ai tempi. È stata la prima rivista a rivolgersi a un pubblico giovane, prevalentemente femminile; la prima ad avere un gadget in allegato (al debutto, una gommina per cancellare a forma di cuore); la prima a proporre ai suoi lettori la copertina adesiva da poter staccare e usare per abbellire il diario o l’agenda scolastica. E ancora la prima rivista a inserire un poster di grandi dimensioni che ha immortalato le più grandi star dello spettacolo, ricoprendo i muri e gli armadi delle camerette di migliaia di adolescenti.IL NUMERO SPECIALE

