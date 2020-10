Champions League le partite in tv e in streaming il 20 e 21 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) Champions League 2020/21 fase a gironi, le partite in tv e in streaming del 20 e 21 ottobre: in campo Juventus, Lazio, Inter e Atalanta Champions League 2020/21 parte il 20 e 21 ottobre con le prime partite della fase a gironi con 4 italiane in campo Lazio, Juventus, Inter e Atalanta, tutte le partite sono su Sky Sport e in streaming su Now Tv e una partita, questa settimana Inter – Borussia Monchengladbach anche in chiaro su Canale 5. Su Sky Anna Billò debutta alla guida dei programmi di Champions League dopo l’addio di Ilaria D’Amico, “Champions League Show”, lo studio di approfondimento dei ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 20 ottobre 2020)2020/21 fase a gironi, lein tv e indel 20 e 21: in campo Juventus, Lazio, Inter e Atalanta2020/21 parte il 20 e 21con le primedella fase a gironi con 4 italiane in campo Lazio, Juventus, Inter e Atalanta, tutte lesono su Sky Sport e insu Now Tv e una partita, questa settimana Inter – Borussia Monchengladbach anche in chiaro su Canale 5. Su Sky Anna Billò debutta alla guida dei programmi didopo l’addio di Ilaria D’Amico, “Show”, lo studio di approfondimento dei ...

Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - SkySport : TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… - FcInterNewsit : Bastoni, Nainggolan e non solo: l'Inter ritrova anche Sensi. Conte respira in vista dell'esordio in Champions League - calcioparlando : UEFA CHAMPIONS LEAGUE: DA QUESTA SERA LA FASE A GIRONI DELL’EDIZIONE 2020-2021 ?? - MomentiCalcio : #ChampionsLeague, si comincia: la #Juventus rinnova l’assalto -