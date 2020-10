Campania, l’annuncio di De Luca: “Lunedì riapriranno le scuole elementari” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle scuole elementari”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua visita al covid residence dell’Ospedale del Mare a Napoli. “C’è stata una riunione poco fa tra l’assessore alla scuola Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per le elementari i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. Il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie e questa garanzia non può essere scaricata sui presidi ma sulle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delleelementari”. Lo ha annunciato il presidente della RegioneVincenzo Denel corso della sua visita al covid residence dell’Ospedale del Mare a Napoli. “C’è stata una riunione poco fa tra l’assessore alla scuola Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per le elementari i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. Il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie e questa garanzia non può essere scaricata sui presidi ma sulle ...

aperegina61 : RT @LaNotiziaTweet: Coprifuoco anche in #Campania. L'annuncio di #DeLuca: 'Alle 23 da venerdì si chiude tutto. Blocco di tutte attività e d… - Paolo1986Troia : RT @LaNotiziaTweet: Coprifuoco anche in #Campania. L'annuncio di #DeLuca: 'Alle 23 da venerdì si chiude tutto. Blocco di tutte attività e d… - DeSantis1948 : Coprifuoco anche in Campania. L’annuncio di De Luca: “Alle 23 da venerdì si chiude tutto. Blocco di tutte attività… - StefaniaFalone : RT @mattinodinapoli: Campania in lockdown dalle 23 di venerdì, l'annuncio di De Luca: «Coprifuoco come in Lombardia» - Raff_Napolitano : #Campania in #lockdown dalle 23 di venerdì, l'annuncio di #DeLuca: «Coprifuoco come in #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Campania l’annuncio Napoli, monitoraggio del Coronavirus nelle acque reflue: Al via il progetto SARI Campania l'eco di caserta