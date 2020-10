Zingaretti contrariato da Conte: "Tema come il Mes non si affronta con una battuta in conferenza stampa" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ogni atto che produce polemiche a mio giudizio è un errore e un Tema così importante per la maggioranza come il Mes va affrontato insieme, nelle sedi opportune che sono la discussione parlamentare, la discussione politica tra governo e maggioranza e non certo in una battuta in una conferenza stampa, perché questo porta con sè inevitabilmente uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà di tutti di dare agli italiani dei punti fermi e di riferimento”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, aggiungendo: “Credo che in un momento così delicato, con il Coronavirus che angoscia milioni di italiani, di imprenditori e di famiglie, bisognerebbe evitare ogni occasione per polemiche politiche”.E ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ogni atto che produce polemiche a mio giudizio è un errore e uncosì importante per la maggioranzail Mes vato insieme, nelle sedi opportune che sono la discussione parlamentare, la discussione politica tra governo e maggioranza e non certo in unain una, perché questo porta con sè inevitabilmente uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà di tutti di dare agli italiani dei punti fermi e di riferimento”. Lo ha detto Nicola, aggiungendo: “Credo che in un momento così delicato, con il Coronavirus che angoscia milioni di italiani, di imprenditori e di famiglie, bisognerebbe evitare ogni occasione per polemiche politiche”.E ...

