Tommaso Zorzi si candida al trono di Uomini e Donne: "Ecco perché lo farei…" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tra uno scherzo e l'altro, prosegue a gonfie vele il percorso di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, di cui per molti è il vincitore annunciato. Nonostante l'eccezionale verve messa in campo per numerose ore al giorno però, anche l'influencer ha più di un lato debole, tra cui quello in campo amoroso. La soluzione? Accettare l'eventuale proposta di Maria De Filippi e partecipare come tronista in una futura riproposizione del trono gay. La candidatura di Tommaso Zorzi al trono gay di Uomini e Donne L'ex concorrente di Riccanza non ha mai nascosto di cercare l'amore, dopo le varie delusioni avute con le storie precedenti, su tutte quella con Iconize (che adesso ha altri problemi ...

