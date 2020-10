Sgravi al Sud? Meglio investimenti Incerto l' impatto della manovra

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Laarriva in un momento di "forte incertezza strutturale. La pandemia, anche senza un lockdown integrale, ma con un altroforte su settori portanti del nostro sistema come il turismo, il commercio, i trasporti o su grandi imprese come Alitalia o Autostrade che potrebbero essere direttamente coinvolte in un aggravamento del quadro", potrebbe compromettere la tenutanostra economia. In più, nei primi mesi del 2021 ci troveremo a fronteggiare problemi macroeconomici abbastanza rilevanti, perché verranno meno alcuni provvedimenti come la sospensione generale dei licenziamenti da cui dipenderà l'effetto espansivo complessivoprossima legge di Bilancio