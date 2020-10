Questo Napoli vi fa impazzire (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questo Napoli fa impazzire! È una scheggia che parte e colpisce dove non ti aspetti, al centro, sulle fasce, dai corner o da rimbalzo. come un boato che vi lascia sobbalzare dalle sedie e fa tremare le scrivanie. Un insetto fastidioso o un soffice manto di luce che illumina prati e televisivi salotti sbigottiti. L’Atalanta ne prende quattro in scioltezza, Lozano, Politano, Osimhen e Mertens ditemi chi, in Italia, gioca realmente con quattro attaccanti. Nessuno! Il messicano è un mescal forte e stordente, Politano da indolente funambolo si è accucciato nell’animo cazzimoso del mister, Ciro fa il diez e giganteggia sulla trequarti e Osimhen non conosce altro che la fame del predestinato. Tuttavia non è Questo che fa la differenza quanto il vederli in quattro rientrare fino ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020)fa! È una scheggia che parte e colpisce dove non ti aspetti, al centro, sulle fasce, dai corner o da rimbalzo. come un boato che vi lascia sobbalzare dalle sedie e fa tremare le scrivanie. Un insetto fastidioso o un soffice manto di luce che illumina prati e televisivi salotti sbigottiti. L’Atalanta ne prende quattro in scioltezza, Lozano, Politano, Osimhen e Mertens ditemi chi, in Italia, gioca realmente con quattro attaccanti. Nessuno! Il messicano è un mescal forte e stordente, Politano da indolente funambolo si è accucciato nell’animo cazzimoso del mister, Ciro fa il diez e giganteggia sulla trequarti e Osimhen non conosce altro che la fame del predestinato. Tuttavia non èche fa la differenza quanto il vederli in quattro rientrare fino ...

